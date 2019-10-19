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Российский форвард «Юности» Гайнетдинов может перейти в минское «Динамо»
20.10.2019 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский нападающий «Юности» Егор Гайнетдинов может перейти в минское «Динамо», сообщает
В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провел за минчан 7 игр и забил один гол. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету одна результативная передача.
За карьеру в Париматч-Экстралиге он набрал 31 (23+8) очко в 62 встречах.
Подробную статистику игрока можно посмотреть
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Российский нападающий «Юности» Егор Гайнетдинов может перейти в минское «Динамо», сообщает «БХ».
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