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Российский форвард «Юности» Гайнетдинов может перейти в минское «Динамо»

20.10.2019 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский нападающий «Юности» Егор Гайнетдинов может перейти в минское «Динамо», сообщает «БХ».

В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провел за минчан 7 игр и забил один гол. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету одна результативная передача. 

За карьеру в Париматч-Экстралиге он набрал 31 (23+8) очко в 62 встречах.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

 

 
 
Ссылка на источник 78
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Российский нападающий «Юности» Егор Гайнетдинов может перейти в минское «Динамо», сообщает «БХ».
 
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