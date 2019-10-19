Российский форвард «Юности» Гайнетдинов может перейти в минское «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Российский нападающий «Юности» Егор Гайнетдинов может перейти в минское «Динамо», сообщает «БХ».

В нынешнем сезоне 23-летний хоккеист провел за минчан 7 игр и забил один гол. В пяти играх Лиги чемпионов на его счету одна результативная передача.

За карьеру в Париматч-Экстралиге он набрал 31 (23+8) очко в 62 встречах.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.