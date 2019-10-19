Мужское и/или Женское. Спортивная история успеха кореличских тяжелоатлетов — брата и сестры Дмитрия и Виктории Безмен

Источник материала: Полымя

В сознании многих людей живет стереотип, что, например, гимнастика – это женский вид спорта, а хоккей – мужской. Но правильно ли делить увлечения по гендерному признаку? Герои нового выпуска спецпроекта «Из глубинки на Олимп» доказали, что спорт не только не делится по гендеру, но и может быть своего рода семейным. Один вид спорта. Два мастера спорта Республики Беларусь. Родные брат и сестра Дмитрий и Виктория Безмен – чемпионы-тяжелоатлеты.





«Шварценеггер по-кореличски»

Если поддаться стереотипному мышлению, то родиться мальчиком – это любить мультфильмы про автомобили и боевики и тому подобные. Таким рос будущий серебряный призер Чемпионата Республики Беларусь по классическому жиму лежа Дмитрий Безмен. Но если большинство мальчишек так и остается глазеть на кумира на экране, собирать постеры и увешивать ими стену детской комнаты, то юный чемпион пошел дальше.

– Классе в четвертом во дворе я нашел для себя просто турники, брусья, стал отжиматься, – вспоминает Дмитрий. – Потом настала пора переходить на новый уровень. Им стал тренажерный зал в местной бане. Это был уже 8 класс.

Через год тренажерный зал «переехал» в среднюю школу № 1 райцентра. Там и было положено начало тренировкам с тренером по тяжелой атлетике Святославом Полуяном.

Дмитрий тренировался, шел по пути известного американского культуриста и актера Арнольда Шварценеггера. Но дорога это была далеко не самой легкой.

– Трудности были первые месяцев восемь, – делится Дмитрий. – Был закачан, мышцы слабо растянуты, что не позволяло делать рывок классический в низкий сед. Мои сверстники рвали уже по 50 кг, а я только 37. Но толчок делали практически одинаково.

«Найти «свое»

Говорят, если черная полоса слишком длинная – это значит, что она взлетная. Так вышло и у Дмитрия. После пусть не такой уж и черной, но взлетной началась светлая полетная. Уже на вторых соревнованиях нашего земляка ждало серебро. Дальше – больше. В 2008 году Дмитрий берет золото на Чемпионате Республики среди юниоров до 20 лет и получает заветное звание мастера спорта.

Но и это далеко не предел. Тренировки, тренировки и еще раз тренировки. Только так можно щелкать соревнования, как орешки, забирая призовые места. На протяжении пяти лет, с 2004 по 2008, Дмитрий становился неоднократным призером и чемпионом области.

Чтобы достигать новых высот, следует правильно отдыхать. Спортсмен выбрал весьма правильный способ: два года Дмитрий посвятил только тренировкам, не участвуя в соревнованиях. И такой своеобразный отдых дал хороший результат – решение попробовать себя в пауэрлифтинге.

С 2010 года начинаются новые тренировки – силовое троеборье. Это приседание, жим лежа и становая тяга. Необходимые усилия – и снова успех: чемпион республики среди юниоров в весовой категории до 59 кг.

Гуляя по просторам интернета, очень часто натыкаюсь наразного рода статьи, тренинги и мастер-классы вроде “Как найти свое дело” и периодически задумываюсь, как хорошо людям, которые его все-таки нашли. Нашел его и Дмитрий, пусть и путем своего рода путешествия по тяжелой атлетике.

– С 2016 года больше внимания начал уделять жиму лежа и в 2017 году на Чемпионате Республики в Бресте в весовой категории до 74 кг пожал 187,5 кг, выполнив норматив на звание мастера спорта по пауэрлифтингу, – рассказывает спортсмен.

Сегодня спасатель Кореличского районного отдела по чрезвычайным ситуациям и тренер по тяжелой атлетике ДЮСШ в Райце Дмитрий Безмен – титулованный спортсмен. Он серебряный призёр Чемпионата Республики Беларусь по классическому жиму лежа, который проходил в мае этого года в Ошмянах, серебряный призер Чемпионата Республики Беларусь по экипировочному жиму лежа в 2018 году, а также заботливый муж и пример для маленького сына. Во время подготовки материала Дмитрий готовился к Чемпионату Республики Беларусь по экипировочному жиму, и сейчас мы с гордостью говорим: золото в Кореличах!

«Под крылом старшего брата»

В отличие от брата Виктория Безмен в детстве увлеклась гандболом и занималась с тренером Тамарой Прохор.

– Гандболом я занималась около двух лет, – вспоминает Виктория. – А потом попала в тренажерный зал, где проходили занятия по тяжелой атлетике. Там же занимался Дима, мой брат. Пару раз с его подачи посмотрела соревнования по тяжелой атлетике по телевизору. А потом раз пришла в зал, другой, третий… Так и началась моя карьера со штангой.

Именно старший брат, по словам Виктории, всегда был и остается для нее авторитетом, опорой и поддержкой.

Сама Виктория росла девушкой довольно крепкой. Должные усилия на тренировках – и результат не заставил себя ждать. С начала тренировок прошло всего 3 месяца, как двенадцатилетняя Вика отправилась в деревню Белица Гродненской области на свои первые соревнования. Как итог – 27,5 кг в рывке, 35 кг – толчок и первое место наше. Эмоции зашкаливали – первый результат и сразу золотой.

– Результат тренировок пришел быстро, а вот над техникой моему тренеру пришлось потрудиться, спасибо ему за работу и терпение, – говорит Виктория.

«Тебе еще детей рожать!»

Викторию и Дмитрия воспитывала только мама. И если к сыну, понятно, претензий не было – он мужчина, он должен быть сильным, то к дочери отношение всегда другое. Но здесь мама не стала на пути девочки и доверилась ее выбору.

– Я никогда от нее не слышала «это не женский вид спорта», а уж тем более «тебе еще рожать детей», – вспоминает героиня. – Так как мама воспитывала нас одна, мы с Димой старались ее не подвести, вести себя достойно. А сейчас все дипломы, медали и кубки хранятся у мамы, как в маленьком музее.

Дальше Викторию ждало училище Олимпийского резерва в областном центре. А там победа в областных соревнованиях, Олимпийские дни молодежи, Кубок и Чемпионат Республики Беларусь.

– Конечно, были и победы, и поражения, и слезы, – рассказывает Виктория.

Увлечение тяжелой атлетикой продлилось до 20-летия героини, и Виктория ушла из профессионального спорта. Но за все время девушка успела поколесить по стране, съездить на соревнования республиканского масштаба среди вузов, взять призовые места в пауэрлифтинге. В 17 лет выполнила норматив на звание мастера спорта Республики Беларусь.

– Не знаю, как бы сложилась моя жизнь без спорта. Я повидала много городов Беларуси, завела новых друзей, – говорит она.

Сейчас инструктор-методист в спортивной школе Гродно Виктория Безмен воспитывает сына и считает, что спорт не разделен на гендеры:

– Хотелось бы обратиться к родителям, девочкам, девушкам. Даже в таком виде спорта я всегда оставалась женственной. Не слушайте никого. Занимайтесь всегда тем, что вам нравится.

«Первые медали»

Дмитрий и Виктория встретили своего тренера по тяжелой атлетике в 2003 году. Заниматься к Святославу Полуяну парень пришел в сентябре, а сестру подтянул ближе к Новому году.

– С Дмитрием и Викторией связаны первые медали по тяжелой атлетике Кореличчины, – вспоминает Святослав Леонтьевич.

Отделение тяжелой атлетики открылось в 2003 году, а уже в 2004-ом в спортивной копилке Кореличчины появляются две бронзовые медали со спартакиады школьников Беларуси.

– Это были их способности, их таланты, их труд, – говорит тренер. – За все время тренировок Дмитрий взял семь медалей – шесть бронзовых и одно золото на республиканских соревнованиях среди юниоров, а Виктория – девять. К такому медальному раскладу, как у брата, у нее еще две серебряные медали.

Говорят, первый блин комом. Но только не в нашей истории. Первые воспитанники Святослава Полуяна достигли высот, блины на их штангах тоже не становились комками. А тренер сумел вырастить из Дмитрия и Виктории не просто чемпионов, а коллег. А значит Святослав Леонтьевич стал для них не только тренером, но и примером в жизни.

Секрет семьи Безмен

У вечного конфликта между братьями и сестрами есть решение:

Дмитрий: Взаимопонимание и умение уступать один одному. Тогда и войны не будет.

Виктория: Нужно не только любить друг друга, как прививают нам это родители с детства, но и уметь сотрудничать, договариваться, слушать и слышать. И находить компромиссы самостоятельно.

Спецпроект «Из глубинки на Олимп» подготовила Елизавета МУТИЛОВИЧ

Фото автора и из архива семьи Безмен