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Вратарь «Торпедо-БелАЗ» Козлов получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован
20.10.2019 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Российский вратарь жодинского
Отметим, что сегодня запасным вратарем у «автозаводцев» значится 18-летний Олег Янковский.
Ранее
В этом сезоне Козлов не провел ни одного матча за основную команду.
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Российский вратарь жодинского «Торпедо-БелАЗ» Алексей Козлов получил закрытую черепно-мозговую травму первой степени.
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