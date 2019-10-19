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Вратарь «Торпедо-БелАЗ» Козлов получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован

20.10.2019 14:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Российский вратарь жодинского «Торпедо-БелАЗ» Алексей Козлов получил закрытую черепно-мозговую травму первой степени. Это произошло в стыке с партнером по команде. Голкипер был госпитализирован. 

Отметим, что сегодня запасным вратарем у «автозаводцев» значится 18-летний Олег Янковский.

Ранее сообщалось, что еще один голкипер «Торпедо-БелАЗ» Андрей Горбунов был прооперирован и пропустит 3-4 месяца.

В этом сезоне Козлов не провел ни одного матча за основную команду.

 
 
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Российский вратарь жодинского «Торпедо-БелАЗ» Алексей Козлов получил закрытую черепно-мозговую травму первой степени.
 
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