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Виталий Жуковский: «Выходит Глеб. Многие пишут, что он пешеход. Но вытеснить его из состава сложно – характер»

20.10.2019 17:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Виталий Жуковский прокомментировал результат матча с «Торпедо-БелАЗ» (3:1).

– Рады победе над квалифицированным соперником. Бывают дни, когда игра не идет, но сегодня все получалось. И погодные условия этому способствовали, и качество газона. Футбол был неплохим. А здесь, в Жодино, как раз широкое поле, много пространства, поэтому всегда получаются интересные игры. Если не ошибаюсь, кстати, мы здесь победили впервые. Очень этому рад. Удавалось и позиционное нападение, и контратаки. Конечно, еще бы увереннее действовать на стандартах, но в составе «Торпедо» хватает высокорослых футболистов.

- Чем продиктованы замены Янушевича и Быченка?

– Янушевич оступился, ахилл. Приземлился — почувствовал боль. А Быченок «висел» на желтой, плюс у «Торпедо» вышли свежие игроки. Где-то мы побоялись, что он получил вторую карточку. Но, надо отдать ему должное, он сам попросил из-за этого замену. Здорово, что сами футболисты участвуют в процессе руководства игрой.

- В заявке не оказалось Шагойко...

– Мышечная травма. Особо ничего не серьeзного.

- Сумасшедший удар удался Мышенко. Чья вина, почему ему не помешали? Кто должен нести ответственность: игроки, которые не накрыли, или вратарь?

– С моей точки показалось, что было метров тридцать. У Мышенко, безусловно, хороший удар. Хаткевич под мяч подстраивался, но, увы, не рассчитал его отскок. Благо «Торпедо» больше не било издали. Мы боялись этого с учетом того, что в составе жодинцев достаточно исполнителей с хорошим ударом. Однако они, повторюсь, сегодня били мало.

- У вас в заявке появился Олег Патоцкий. С ним уже все хорошо?

– Да, даже планировали, чтобы он сегодня сыграл. Но карты спутала травма Янушкевича.

- Афанасьев после матча выкажет Янсане пару ласковых?

– Это их дело. Это значит, что команда живет. Самое плохое, если у футболистов есть «абыякавасць», говоря белорусским языком. Так что это нормально для коллектива. И здорово, что у нас сегодня был Комаровский. Вроде бы и было 22 футболиста, а Комаровского все равно не хватало. Причем сегодня он играл лишь на 50 процентов своей готовности. Проблема в том, что мы не можем отыскать молодых футболистов, способных так же проявлять лидерские качества. И то, что сделал Комаровский, дорогого стоит. Хотя, для его голов постаралась вся команды. Но прежде всего — характер!

Вот, выходит Глеб. Многие пишут, что он пешеход. Но вытеснить его из состава сложно — опять же, характер. Хочется, чтобы он был и у молодых. Но старшее поколение игроков воспитывала улица, а сейчас их воспитывает Playstation. Так что мне нравится, когда ребята предъявляют друг другу претензии. Значит, в команде существует коммуникация, – сказал Жуковский.

 
 
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Главный тренер Виталий Жуковский прокомментировал результат матча с «Торпедо-БелАЗ» (3:1).
 
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