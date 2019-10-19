|
Помощник Сульшера Фелан: «Показывали игрокам поменьше видео с «Ливерпулем», чтобы не пугать их»
20.10.2019 17:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Майк Фелан, помощник главного тренера
«Некоторые игроки вернулись из сборных в лучшем настроении, чем другие, потому что смогли пробиться на Евро-2020. Мы собрали их всех вместе, чтобы показать кое-какие видеозаписи.
Мы старались показывать поменьше роликов с «Ливерпулем». Видео были больше о нас самих, потому что иначе игроки были бы напуганы до смерти.
Не все наши футболисты готовы сыграть, но это будет хороший матч», – сказал Фелан.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Майк Фелан, помощник главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннара Сульшера, рассказал о подготовке команды к матчу 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)