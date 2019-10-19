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Прервалась 12-матчевая беспроигрышная серия «Шахтера» в чемпионате

20.10.2019 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» на выезде проиграл «Дняпру» (0:2).

Прервалась 12-матчевая беспроигрышная серия команды Сергея Ташуева в чемпионате.

До этого последнее поражение «Шахтер» потерпел от БАТЭ 16 июня – 1:3.

Отметим, что в следующем туре солигорский клуб примет БАТЭ.

Календарь «Шахтера»

 

 
 
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В матче 25-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» на выезде проиграл «Дняпру» (0:2).
 
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