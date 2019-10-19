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Прервалась 12-матчевая беспроигрышная серия «Шахтера» в чемпионате
20.10.2019 18:51 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 25-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» на выезде проиграл «Дняпру» (0:2).
Прервалась 12-матчевая беспроигрышная серия команды Сергея Ташуева в чемпионате.
До этого последнее поражение «Шахтер» потерпел от БАТЭ 16 июня – 1:3.
Отметим, что в следующем туре солигорский клуб примет БАТЭ.
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В матче 25-го тура чемпионата Беларуси «Шахтер» на выезде проиграл «Дняпру» (0:2).
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