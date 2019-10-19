Чемпионат Казахстана. «Астана» прервала 5-матчевую победную серию «Кайрата» Шпилевского

Источник материала: Tribuna.com

В матче чемпионата Казахстана «Астана» дома обыграла «Кайрат» (3:1).

Прервалась 5-матчевая победная серия «Кайрата», который возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский.

Полузащитник хозяев Иван Маевский провел весь матч. В составе гостей Сергей Политевич остался на скамейке запасных.

В таблице чемпионата «Кайрат» на 2 очка опережает «Астану», однако у «Астаны» на 1 матч мешьше.