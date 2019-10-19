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Чемпионат Казахстана. «Астана» прервала 5-матчевую победную серию «Кайрата» Шпилевского

20.10.2019 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче чемпионата Казахстана «Астана» дома обыграла «Кайрат» (3:1).

Астана – Кайрат 3:1 (0:0, 0:0)
Дата проведения
20 октября, 17.00, «Астана Арена»
Онлайн матча
АстанаЭрич, Постников, Шомко, Рукавина, Шимунович, Ротарю, Маевский, Муртазаев, Томасов, Бейсебеков, Хижниченко.
КайратПокатилов, Дугалич, Суюмбаев, Миканович, Вжесиньски, Жуков, Исламхан, Куат, Алип, Эппель, Эсеола.

Прервалась 5-матчевая победная серия «Кайрата», который возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский.

Полузащитник хозяев Иван Маевский провел весь матч. В составе гостей Сергей Политевич остался на скамейке запасных.

В таблице чемпионата «Кайрат» на 2 очка опережает «Астану», однако у «Астаны» на 1 матч мешьше.

 
 
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В матче чемпионата Казахстана «Астана» дома обыграла «Кайрат» (3:1).
 
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