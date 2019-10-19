|
Чемпионат Казахстана. «Астана» прервала 5-матчевую победную серию «Кайрата» Шпилевского
20.10.2019 18:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче чемпионата Казахстана «Астана» дома обыграла «Кайрат» (3:1).
Прервалась 5-матчевая победная серия «Кайрата», который возглавляет белорусский специалист Алексей Шпилевский.
Полузащитник хозяев Иван Маевский провел весь матч. В составе гостей Сергей Политевич остался на скамейке запасных.
В таблице чемпионата «Кайрат» на 2 очка опережает «Астану», однако у «Астаны» на 1 матч мешьше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В матче чемпионата Казахстана «Астана» дома обыграла «Кайрат» (3:1).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)