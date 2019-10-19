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Валерий Исаев: «Так чемпионы не играют. Обычная концовка сезона для «Шахтера»

20.10.2019 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением об игре «Шахтера» в матче против «Дняпра» (0:2).

«Так чемпионы не играют... Ни одного момента. Обычная концовка сезона для «Шахтера», – написал Исаев.

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Теги: Могилев
 
 
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Белорусский агент Валерий Исаев поделился мнением об игре «Шахтера» в матче против «Дняпра» (0:2).
 
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