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«Ливерпуль» впервые в сезоне потерял очки в АПЛ и не сумел побить свой рекорд по числу побед подряд

20.10.2019 20:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 9-го тура АПЛ.

Команда Юргена Клоппа впервые в сезоне потеряла очки в матче английского чемпионата.

Таким образом, «Ливерпуль» не сумел побить свой рекорд по количеству выигранных матчей подряд.

У «красных» было 8 побед на старте сезона-1990/91. По итогам того чемпионата «Ливерпуль» занял второе место, пропустив вперед «Арсенал».

«Ливерпуль» набрал 25 очков и на 6 очков опережает прошлогоднего чемпиона «Манчестер Сити».

 

 
 
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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 9-го тура АПЛ.
 
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