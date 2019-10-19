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«Ливерпуль» впервые в сезоне потерял очки в АПЛ и не сумел побить свой рекорд по числу побед подряд
20.10.2019 20:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Ливерпуль» сыграл вничью с
Команда Юргена Клоппа впервые в сезоне потеряла очки в матче английского чемпионата.
Таким образом,
У «красных» было 8 побед на старте сезона-1990/91. По итогам того чемпионата «Ливерпуль» занял второе место, пропустив вперед «Арсенал».
«Ливерпуль» набрал 25 очков и на 6 очков опережает прошлогоднего чемпиона «Манчестер Сити».
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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 9-го тура АПЛ.
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