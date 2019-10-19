Париматч-Экстралига. Двуреченский пройдет просмотр в «Немане»

Источник материала: Tribuna.com

Российский форвард Никита Двуреченский приедет на недельный просмотр в «Неман».

В нынешнем сезоне нападающий провел 10 матчей за солигорский «Шахтер», в которых отметился 6 (1+5) очками, при показателе полезности «-1». На днях горняки расторгли с ним контракт,.

Напомним, что с сезона-2009/10 Двуреченский выступал в КХЛ: защищал цвета московского «Динамо», «Витязя», «Сибири» (Новосибирск), «Торпедо», «Нефтехимика», «Югры». Предыдущий сезон провел в словацкой «Дукле» (Михаловце).

За плечами 28-летнего форварда внушительный список достижений: серебряный призер юниорского чемпионата мира-2009, победитель молодежного чемпионата мира-2011, чемпион ВХЛ в составе «Динамо» (Санкт-Петербург) в сезоне-2017/18, чемпион первой лиги Словакии (сезон-2018/19).