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Тарантино не изменит сцену с Брюсом Ли в «Однажды в Голливуде». Фильм не покажут в Китае
20.10.2019 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Американский режиссер Квентин Тарантино отказался изменить сцену из фильма «Однажды в Голливуде», в которой был изображен актер
Ранее премьера фильма была приостановлена в Китае из-за критики со стороны дочери Брюса Ли Шеннон. Она обратилась в Национальную администрацию кино Китая с тем, чтобы создатели киноленты изменили эту сцену.
По мнению Шеннон Ли, ее отец был изображен карикатурным персонажем, который не соответствовал действительности.
Тарантино, в свою очередь, ответил категорическим отказом, поэтому «Однажды в Голливуде» будет запрещен к показу на территории Китая.
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Американский режиссер Квентин Тарантино отказался изменить сцену из фильма «Однажды в Голливуде», в которой был изображен актер Брюс Ли.
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