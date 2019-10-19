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Тарантино не изменит сцену с Брюсом Ли в «Однажды в Голливуде». Фильм не покажут в Китае

20.10.2019 21:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Американский режиссер Квентин Тарантино отказался изменить сцену из фильма «Однажды в Голливуде», в которой был изображен актер Брюс Ли.

Ранее премьера фильма была приостановлена в Китае из-за критики со стороны дочери Брюса Ли Шеннон. Она обратилась в Национальную администрацию кино Китая с тем, чтобы создатели киноленты изменили эту сцену.

По мнению Шеннон Ли, ее отец был изображен карикатурным персонажем, который не соответствовал действительности.

Тарантино, в свою очередь, ответил категорическим отказом, поэтому «Однажды в Голливуде» будет запрещен к показу на территории Китая.

 
 
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Американский режиссер Квентин Тарантино отказался изменить сцену из фильма «Однажды в Голливуде», в которой был изображен актер Брюс Ли.
 
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