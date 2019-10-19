Виталий Павлов: «Кто-то играет в Бресте, а кто-то в «Слуцке». Не хочу оскорбить своих ребят, но в футболе решает мастерство»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов прокомментировал результат матча против брестского «Динамо» (2:3).

– Двоякое впечатление от игры. Планировали зацепиться сегодня. Учитывая реалии и последние результаты, мы понимали, что у соперника появился шанс оторваться, и он выйдет вдвойне заведенным. Мы знали, что Брест первые 20 минут атакует и планирует забить быстрый гол. Наша задача была сдержать этот напор и забить в контратаке. Сегодня это получилось. Забили и выдержали первый тайм.

В концовке пропустили. В футболе определяет мастерство. Понятно, что у «Динамо» сегодня оно было выше. Нам немного не хватило. В концовке 2 удара, с которыми не справился Боря… Его ни в чем нельзя обвинить, он нас выручал. В наших моментах, когда мы убегали в контратаку, надо было тоже решать. Кто-то играет в Бресте, а кто-то в «Слуцке». Не хочу оскорбить своих ребят, но в футболе решает мастерство. У брестчан сегодня оно оказалось выше. Обидно уступать. Еще и Саша в концовке травму получил. Имеем то, что имеем. Соперника поздравляю и желаю ему успехов, – сказал Павлов.