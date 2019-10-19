Марцел Личка: «Мы знаем, как сыграли наши соперники, но еще будет сложно»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча против «Слуцка» (3:2).

– Сегодня наша победа показала, какой характер в этому году у команды. На первых минутах мы хотели забить и уже выиграть матч. Соперник забил с контратаки. Команда соперника показала характер. Они борются до конца, и это нас удивило. Гол Кисляка был невероятным. Нет эмоций по этому поводу.

Осталось 5 матчей до конца чемпионата, идем на первом месте. Мы знаем, как сыграли наши соперники, но еще будет сложно. Надо собраться и сыграть хорошо последние игры. Иногда будет нервозность, как сегодня. Мы играли в начале второго тайма хуже, чем в первом, но забили в конце 3 гола. Хочу поздравить Кривца, он долго не играл в футбол. Выйти, когда соперник выигрывает и сравнять счет... Хобленко, как джокер вышел и забил. Савицкого надо поздравить – у него родился сын. Это важнее, чем футбол. Когда рождается ребенок — это лучшее, что у тебя может случиться в жизни.

- А еще можно поздравить «Гомель». Против них не будет играть Милевский?

– Не только Артем, но и у Нойока 4 карточки.

- У вас есть ощущение, что это чемпионский матч?

– Да, уже 14 дней назад тоже нам было сложно в Гродно. Большую работу там сделал Гутор. Мы забили только на 81 минуте. Сегодня тоже до 79 минуты мы были в ауте. Как я говорю игрокам winner win or loser lose.

- Бывает, что тренеры для привлечения удачи делают ставку на успех. Обещают сбрить усы или что-нибудь такое. На что вы готовы ради чемпионства?

–Ничего такого. Не думал еще. Пойду домой:)

- Сегодня некоторые болельщики в первом тайме требовали заменить Милевского. У вас не возникало таких мыслей?

– Нет:)

- Какое вино вы предложите коллеге из «Слуцка» в честь такой победы?

– Этим занимаются специальные люди. Там есть белое, красное, вода, сок. Тренер сам выбирает:) – сказал Личка.