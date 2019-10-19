ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Марцел Личка: «Мы знаем, как сыграли наши соперники, но еще будет сложно»

20.10.2019 22:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча против «Слуцка» (3:2).

– Сегодня наша победа показала, какой характер в этому году у команды. На первых минутах мы хотели забить и уже выиграть матч. Соперник забил с контратаки. Команда соперника показала характер. Они борются до конца, и это нас удивило. Гол Кисляка был невероятным. Нет эмоций по этому поводу.

Осталось 5 матчей до конца чемпионата, идем на первом месте. Мы знаем, как сыграли наши соперники, но еще будет сложно. Надо собраться и сыграть хорошо последние игры. Иногда будет нервозность, как сегодня. Мы играли в начале второго тайма хуже, чем в первом, но забили в конце 3 гола. Хочу поздравить Кривца, он долго не играл в футбол. Выйти, когда соперник выигрывает и сравнять счет... Хобленко, как джокер вышел и забил. Савицкого надо поздравить – у него родился сын. Это важнее, чем футбол. Когда рождается ребенок — это лучшее, что у тебя может случиться в жизни.

- А еще можно поздравить «Гомель». Против них не будет играть Милевский?

– Не только Артем, но и у Нойока 4 карточки.

- У вас есть ощущение, что это чемпионский матч?

– Да, уже 14 дней назад тоже нам было сложно в Гродно. Большую работу там сделал Гутор. Мы забили только на 81 минуте. Сегодня тоже до 79 минуты мы были в ауте. Как я говорю игрокам winner win or loser lose.

- Бывает, что тренеры для привлечения удачи делают ставку на успех. Обещают сбрить усы или что-нибудь такое. На что вы готовы ради чемпионства?

–Ничего такого. Не думал еще. Пойду домой:)

-  Сегодня некоторые болельщики в первом тайме требовали заменить Милевского. У вас не возникало таких мыслей?

– Нет:)

- Какое вино вы предложите коллеге из «Слуцка» в честь такой победы?

– Этим занимаются специальные люди. Там есть белое, красное, вода, сок. Тренер сам выбирает:) – сказал Личка.

 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал результат матча против «Слуцка» (3:2).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Тайсон Фьюри – Деонтею Уайлеру: «Я иду за тобой, сосунок»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика