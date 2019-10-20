Игроки брестского «Динамо», которые выходили на замену, забили 17 мячей в чемпионате

Источник материала: Tribuna.com

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Слуцк» (3:2). 2 мяча забили футболисты, который вышли на замену – Сергей Кривец и Алексей Хобленко.

Игроки брестского «Динамо», которые выходили на замену, забили уже 17 мячей в чемпионате.

По этому показателю Личка занимает 2-е место в истории чемпионата. Больше забивали только игроки, которые выходили на замену при Валерии Стрельцове в «Днепре-Трансмаше» в 1998 году.