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Игроки брестского «Динамо», которые выходили на замену, забили 17 мячей в чемпионате
20.10.2019 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче 25-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Слуцк» (3:2). 2 мяча забили футболисты, который вышли на замену – Сергей Кривец и Алексей Хобленко.
Игроки брестского «Динамо», которые выходили на замену, забили уже 17 мячей в чемпионате.
По этому показателю Личка занимает 2-е место в истории чемпионата. Больше забивали только игроки, которые выходили на замену при Валерии Стрельцове в «Днепре-Трансмаше» в 1998 году.
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В матче 25-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Слуцк» (3:2).
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