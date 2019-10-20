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Игроки брестского «Динамо», которые выходили на замену, забили 17 мячей в чемпионате

20.10.2019 23:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 25-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Слуцк» (3:2). 2 мяча забили футболисты, который вышли на замену – Сергей Кривец и Алексей Хобленко.

Игроки брестского «Динамо», которые выходили на замену, забили уже 17 мячей в чемпионате.

По этому показателю Личка занимает 2-е место в истории чемпионата. Больше забивали только игроки, которые выходили на замену при Валерии Стрельцове в «Днепре-Трансмаше» в 1998 году.

 
 
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В матче 25-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» обыграло «Слуцк» (3:2).
 
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