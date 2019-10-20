|
«Донбасс», «Краковия» и «Бейбарыс» стали соперниками «Немана» на полуфинальном этапе Континентального кубка
20.10.2019 22:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В украинских Броварах завершился третий игровой день II раунда Континентального кубка. Чтыре команды спорили за единственную путевку в полуфинал от группы «С». Перед заключительным туром на нее претендовали две: латвийский «Мого» и украинский «Донбасс». Победу в серии буллитов одержали хозяева – 3:2.
На третьем месте в группе «С» финишировала «Корона», в последний день обыгравшая «Црвену Звезду» со счетом 7:4.
Таким образом, «Донбасс» стал четвертым участником полуфинального турнира, который с 15 по 17 ноября 2019 года примет польский Краков. Путевки в финал получат две лучшие команды группы по итогам однокругового турнира. Расписание матчей:
15 ноября (пятница):
16:00. Неман – Донбасс
21:00. Краковия – Бейбарыс
16 ноября (суббота):
16:00. Бейбарыс – Донбасс
21:00. Неман – Краковия
17 ноября (воскресенье):
16:00. Бейбарыс – Неман
21:00. Донбасс – Краковия
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Донбасс», «Краковия» и «Бейбарыс» стали соперниками «Немана» на полуфинальном этапе Континентального кубка
В украинских Броварах завершился третий игровой день II раунда Континентального кубка.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)