«Донбасс», «Краковия» и «Бейбарыс» стали соперниками «Немана» на полуфинальном этапе Континентального кубка

Источник материала: Tribuna.com

В украинских Броварах завершился третий игровой день II раунда Континентального кубка. Чтыре команды спорили за единственную путевку в полуфинал от группы «С». Перед заключительным туром на нее претендовали две: латвийский «Мого» и украинский «Донбасс». Победу в серии буллитов одержали хозяева – 3:2.

На третьем месте в группе «С» финишировала «Корона», в последний день обыгравшая «Црвену Звезду» со счетом 7:4.

Таким образом, «Донбасс» стал четвертым участником полуфинального турнира, который с 15 по 17 ноября 2019 года примет польский Краков. Путевки в финал получат две лучшие команды группы по итогам однокругового турнира. Расписание матчей:

15 ноября (пятница):

16:00. Неман – Донбасс

21:00. Краковия – Бейбарыс

16 ноября (суббота):

16:00. Бейбарыс – Донбасс

21:00. Неман – Краковия

17 ноября (воскресенье):

16:00. Бейбарыс – Неман

21:00. Донбасс – Краковия