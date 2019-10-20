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Малый итоговый турнир WTA. Соболенко попала в группу с Мертенс и Саккари

21.10.2019 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Чжухае состоялась жеребьевка альтернативного итогового турнира WTA – WTA Elite Trophy. 12 его участниц разбиты на четыре «цветочные» группы, победительницы которых выходят в полуфинал:

Азалия Камелия Орхидея Роза
Бертенс Кенин Киз Соболенко
Векич Риск Мартич Мертенс
Ястремская Мухова Сайсай Чжэн (WC) Саккари


Матчи стартуют завтра.

Перед началом турнира с него снялись восемь теннисисток: Серена Уильямс, Йоханна Конта, Анжелик Кербер, Маркета Вондроушова, Аманда Анисимова, Слоун Стивенс, Анетт Контавейт и Ван Цян.

 
 
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В Чжухае состоялась жеребьевка альтернативного итогового турнира WTA – WTA Elite Trophy.
 
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