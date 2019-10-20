Малый итоговый турнир WTA. Соболенко попала в группу с Мертенс и Саккари

Источник материала: Tribuna.com

В Чжухае состоялась жеребьевка альтернативного итогового турнира WTA – WTA Elite Trophy. 12 его участниц разбиты на четыре «цветочные» группы, победительницы которых выходят в полуфинал:

Азалия Камелия Орхидея Роза Бертенс Кенин Киз Соболенко Векич Риск Мартич Мертенс Ястремская Мухова Сайсай Чжэн (WC) Саккари



Матчи стартуют завтра.

Перед началом турнира с него снялись восемь теннисисток: Серена Уильямс, Йоханна Конта, Анжелик Кербер, Маркета Вондроушова, Аманда Анисимова, Слоун Стивенс, Анетт Контавейт и Ван Цян.