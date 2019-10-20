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Малый итоговый турнир WTA. Соболенко попала в группу с Мертенс и Саккари
21.10.2019 09:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В Чжухае состоялась жеребьевка альтернативного итогового турнира WTA – WTA Elite Trophy. 12 его участниц разбиты на четыре «цветочные» группы, победительницы которых выходят в полуфинал:
Перед началом турнира с него снялись восемь теннисисток: Серена Уильямс, Йоханна Конта, Анжелик Кербер, Маркета Вондроушова, Аманда Анисимова, Слоун Стивенс, Анетт Контавейт и Ван Цян.
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В Чжухае состоялась жеребьевка альтернативного итогового турнира WTA – WTA Elite Trophy.
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