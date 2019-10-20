Александр Макрицкий: «По игре «Юности» в Европе оценивают весь белорусский хоккей»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер Александр Макрицкий поделился мнением о своем предшественнике Михаиле Захарове.

– Еще летом вели переговоры с клубами , но до сентября оставались без работы. Почему?

– Да, варианты были, просто не срослось, что уж об этом говорить. На данный момент у меня новые цели и задачи.

– До «Юности» работали в должности ассистента главного тренера КХЛ, сейчас – полностью руководите командой, но в чемпионате Беларуси. Восприняли это как повышение или как понижение?

– Специфика работы главного тренера сильно отличается от того, что делает помощник. За время работы в КХЛ накопил достаточный багаж знаний и опыта, поэтому интересно опробовать все это в качестве хедкоуча. Для меня это вызов, рад, что представилась такая возможность.

– Не раз затрагивалась тема непростого календаря «Юности» во время участия в Лиги чемпионов. Как с ним справляетесь?

– Довольно сложно. Даже не из-за самого календаря, хотя и это играет немалую роль, а из-за уровня. Европейский хоккей более скоростной, интенсивный, нужно быстрее принимать решения, особенно когда играешь в гостях на меньших площадках. В чемпионате Беларуси от этого немного отвыкаешь. Перед матчами Лиги чемпионов стараемся проводить тренировки в максимальном темпе.

– При вашем руководстве «Юность» выиграла первый матч на выезде, второй раз в истории вышла в плей-офф. Как удается творить историю?

– Не сказал бы, что существует какая-то особая подготовка. Думаю, секрет в психологии игроков. Они чувствуют ответственность за результат. Фактически, игры «Юности» в ЛЧ как игры сборной на ЧМ. На мировой арене представляем не только клуб, но и всю страну. По нашей игре в Европе оценивают весь белорусский хоккей.

Кстати, возможно, именно этой ответственности нам не хватило на втором матче против «Пеликанс». Как ни старались донести парням, что не стоит недооценивать экспериментальный состав финнов, который в ближайшем будущем может усилить сборную и клубы НХЛ, внутри нас сидел червячок, обещающий справиться на легком коньке. Хорошо, успели собраться и взять очко, которое стоило нам попадания в плей-офф, – сказал Макрицкий.