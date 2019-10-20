Шантарович о Европейских играх: «Когда на трибунах появился Лукашенко, ребята хотели взаимностью ответить, что нашел время, посетил»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ Владимир Шантарович оценил выступление на Европейских играх в Минске.

– 10 медалей II Европейских игр, 14 – чемпионатов мира. Я даже не буду спрашивать, довольны ли вы результатами сезона. Какая-либо недосказанность осталась?

– Недосказанности не осталось, и «осталось» – это такое понятие растяжимое. Могло бы быть медалей и семь, и восемь. Домашнее выступление – это мобилизация спортсмена: перед друзьями, родственниками, перед руководителем государства. Александр Григорьевич присутствовал. Вот та мобилизация, которая произошла, обычно приходит на главном старте сезона. Это все про Европейские игры.

Поэтому, когда на трибунах появился руководитель государства, ребята хотели взаимностью ответить, что нашел время, пришел, посетил. Поэтому мобилизация наступала. Она зашкаливала.

– Давайте еще раз вспомним Европейские игры. У вас целых пять золотых медалей, две серебряных и три бронзовых. Какие из этих медалей самые «трудовые»?

– Командный зачет идет только по медалям: и по красивым медалям, и по приятным медалям, и по медалям, которые рождаются в борьбе, в конкуренции. То есть все, что касается олимпийской программы: одиночка 500, двойка 500, четверка 500 женская (даже серебряная медаль). Неолимпийская программа – победа Козыря, трёхкратного чемпиона мира, представляете? Медали же никто не принес в клюве и не подарил. Это битва характеров. Поэтому любая медаль: и серебряная, и золотая, и бронзовая – приятно получать их и завоевывать на данном мероприятии.

Что такое Европейские игры? Это Олимпийские игры в гребле на байдарках и каноэ в Европе. Самые сильные представители сегодня сосредоточены гребцов – это у нас ну две страны, три страны. Это Канада, может быть, Новая Зеландия. И то отдельными экипажами. А так все сосредоточено в Европе. Поэтому очень приятно, что дома, трибуны, мобилизация, организация. Я считаю, что по организации это одно из серьезнейших мероприятий, которое я видел вообще в Европе, – сказал Шантарович.