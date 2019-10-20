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Маркетолог минского «Динамо» Сорокин: «Победа над «Зенитом» дала городу большой импульс, могла стать фундаментом для футбольного бума»
21.10.2019 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Руководитель отдела маркетинга минского
– Какое ваше самое сильное впечатление за время работы в Беларуси?
– 4:0 над
– Резонанс того матча осложнил работу с болельщиками?
– Конечно. Матч в Санкт-Петербурге негативно повлиял на посещаемость следующих игр, – сказал Сорокин.
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Маркетолог минского «Динамо» Сорокин: «Победа над «Зенитом» дала городу большой импульс, могла стать фундаментом для футбольного бума»
Руководитель отдела маркетинга минского «Динамо» Денис Сорокин назвал самое сильное впечатление за время работы в клубе.
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