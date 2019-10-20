ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Маркетолог минского «Динамо» Сорокин: «Победа над «Зенитом» дала городу большой импульс, могла стать фундаментом для футбольного бума»

21.10.2019 09:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель отдела маркетинга минского «Динамо» Денис Сорокин назвал самое сильное впечатление за время работы в клубе.

– Какое ваше самое сильное впечатление за время работы в Беларуси?

– 4:0 над «Зенитом». Это самое сильное позитивное впечатление. Эта победа дала городу большой импульс, могла стать фундаментом для футбольного бума. Через неделю эмоции были обратные. Если бы все это не было так драматично – к примеру, два поражения по 0:1, – никто бы не обратил внимания. А тут, конечно, завязалась драма.

– Резонанс того матча осложнил работу с болельщиками?

– Конечно. Матч в Санкт-Петербурге негативно повлиял на посещаемость следующих игр, – сказал Сорокин.

«Можно выйти на среднюю посещаемость в 7-8 тысяч». Как экс-сотрудник донецкого «Шахтера» стал главным по маркетингу в минском «Динамо»

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель отдела маркетинга минского «Динамо» Денис Сорокин назвал самое сильное впечатление за время работы в клубе.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Малый итоговый турнир WTA. Соболенко попала в группу с Мертенс и Саккари
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Полесская правда
Герой працы
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика