Маркетолог минского «Динамо» Сорокин: «Победа над «Зенитом» дала городу большой импульс, могла стать фундаментом для футбольного бума»

Источник материала: Tribuna.com

Руководитель отдела маркетинга минского Денис Сорокин назвал самое сильное впечатление за время работы в клубе.

– Какое ваше самое сильное впечатление за время работы в Беларуси?

– 4:0 над . Это самое сильное позитивное впечатление. Эта победа дала городу большой импульс, могла стать фундаментом для футбольного бума. Через неделю эмоции были обратные. Если бы все это не было так драматично – к примеру, два поражения по 0:1, – никто бы не обратил внимания. А тут, конечно, завязалась драма.

– Резонанс того матча осложнил работу с болельщиками?

– Конечно. Матч в Санкт-Петербурге негативно повлиял на посещаемость следующих игр, – сказал Сорокин.

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