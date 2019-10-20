Бегаем быстро, прыгаем высоко

Источник материала: Кричевская жизнь

В Бобруйске прошли республиканские соревнования по легкой атлетике на призы Заслуженного мастера спорта А. Михневича. В них приняла участие и команда нашего района. В прыжках в высоту среди юношей первое место завоевал Евгений Асмоловский (СШ № 3). Среди девушек Яна Семенкова (СШ № 5) стала шестой. Алексей Баранов (СШ № 7) стал первым в беге на 300 метров с барьерами и 60 метров с барьерами. Дарья Бусова (СШ № 5 ) была четвертой в беге на 60 метров.

Эдуард Пригоникер,

Заслуженный тренер РБ.