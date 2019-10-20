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Брестское "Динамо" победило "Слуцк", "Шахтер" проиграл "Дняпро" в чемпионате Беларуси по футболу

21.10.2019 — Новости Спорта | Единство  
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Источник материала: Единство

В домашнем матче 25-го тура брестчане встретили упорнейшее сопротивление и на 14-й минуте оказались в роли догонящих, пропустив мяч от Артема Дудика. Только после перерыва хозяева смогли переломить ход поединка, забив 3 мяча подряд. Голы в свой актив записали Сергей Кривец, Сергей Кисляк и Алексей Хобленко. Перед финальным свистком гости ответили голом Егора Семенова.

Основные конкуренты брестского "Динамо" потеряли очки в поединках 25-го тура. Борисовский БАТЭ на своем поле сыграл вничью с "Гомелем" - 1:1, а солигорский "Шахтер" и вовсе проиграл в Могилеве местному клубу "Дняпро" со счетом 0:2. Оба мяча в активе сербского полузащитника могилевской дружины Зорана Марушича, который отличился в последней десятиминутке игры. Таким образом, отрыв брестчан от ближайших преследователей составляет уже 7 очков.

Результаты других встреч 25-го тура: "Динамо" (Минск) - "Витебск" - 0:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Ислочь" (Минский район) - 1:3, "Славия" (Мозырь) - "Неман" (Гродно) - 0:1.

Сегодня в последнем матче 25-го "Городея" примет на своем поле минский "Энергетик-БГУ".

Положение в группе лидеров сейчас таково: "Динамо" (Брест) - 64 очка (25 матчей), БАТЭ - 57 (24), "Шахтер" - 57 (25), "Динамо" (Минск) - 45 (24).

www.belta.by

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Брестское "Динамо" укрепило лидерство в чемпионате Беларуси, победив футболистов "Слуцка" со счетом 3:2.
 
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