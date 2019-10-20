Лукашенко предложил губернатору Свердловской области помощь при подготовке к Всемирной летней универсиаде-2023

Источник материала: Tribuna.com

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым предложил помощь при подготовке ко Всемирной летней универсиаде.

«Я знаю, вы много строите. Вы один из ведущих регионов по строительству. Если вам нужна будет наша поддержка и помощь строителями, пожалуйста, под ключ, если нужно. Особенно это актуально при подготовке к Всемирной летней универсиаде, которая состоится в 2023 году. У нас есть определенный в этом плане опыт, потому что мы в этом году провели масштабные Европейские игры и матч Европа — США», – сказал Лукашенко.