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Домашняя форма «Реала» в сезоне-2020/21 будет розово-белой с тигровым узором
21.10.2019 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В следующем сезоне домашняя форма «Реала» будет розово-белой, сообщает Footy Headlines.
Эта форма будет сочетать традиционный белый цвет формы с розовыми деталями, экипировка будет похожа на ту, что была у мадридцев в сезоне-2014/15.
Тогда у «Реала» был полностью розовый третий комплект формы, а на домашней форме была розовая полоса.
На новой форме также будет узор, напоминающий шкуру тигра – на рукавах будут черные пятна на розовом фоне.
Ожидается, что форма «Реала» на новый сезон будет представлена в мае 2020 года.
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В следующем сезоне домашняя форма «Реала» будет розово-белой, сообщает Footy Headlines.
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