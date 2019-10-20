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Шостак, Стасенко и еще 21 хоккеист вызваны в сборную Беларуси на матчи Турнира четырех наций в Риге

21.10.2019 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Первый учебно-тренировочный сбор национальной команды в новом сезоне под руководством Михаила Захарова стартует 4 ноября.

Состав сборной Беларуси на первый УТС сезона:

Вратари: Константин Шостак (2000, «Алмаз», МХЛ), Игорь Брикун (1986, «Юность»);

Защитники: Николай Стасенко (1987, «Витязь», КХЛ), Сергей Боголейша (1990, «Шахтер»), Андрей Антонов (1985), Евгений Ногачев (1991, оба – «Юность»), Дмитрий Знахаренко (1993), Владислав Еременко (1999), Олег Евенко (1991), Кирилл Готовец (1991, все – «Динамо-Минск»);

Нападающие: Андрей Белевич (1997, «Торпедо» НН, КХЛ), Станислав Лопачук (1992), Сергей Дрозд (1990, оба – «Юность»), Сергей Малявко (1990), Александр Малявко (1990), Николай Сусло (1991, все – «Неман»), Дмитрий Амброжейчик (1995), Павел Боярчук (1990, оба – «Динамо-Молодечно»), Александр Скоренов (1999, «Гомель»), Михаил Стефанович (1989), Артем Демков (1989), Александр Когалев (1994), Игорь Мартынов (1999, все – «Динамо-Минск», КХЛ).

С 7 по 9 числа месяца сборная Беларуси отправится в Ригу на Турнир четырех наций, где ее соперниками станут команды Латвии, Словении и Франции.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Первый учебно-тренировочный сбор национальной команды в новом сезоне под руководством Михаила Захарова стартует 4 ноября.
 
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