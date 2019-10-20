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Мане, Агуэро, де Йонг, Льорис и Тадич – первые номинанты на «Золотой мяч»

21.10.2019 19:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журнал France Football объявил имена первых 5 номинантов на «Золотой мяч».

На награду будут претендовать нападающий Садьо Мане («Ливерпуль»), форвард Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), полузащитник Френки де Йонг («Барселона»), вратарь Уго Льорис («Тоттенхэм») и хавбек Душан Тадич («Аякс»).

Церемония награждения пройдет 2 декабря в театре Шатле в Париже.

Также 2 декабря будут вручены женский «Золотой мяч», награда лучшему игроку младше 21 года и новый приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина.

 
 
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Журнал France Football объявил имена первых 5 номинантов на «Золотой мяч».
 
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