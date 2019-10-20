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Николай Ходасевич: «Справляться БАТЭ очень тяжело, потому что мы видим это напряжение, которое витает вокруг клуба»

21.10.2019 20:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист и блогер Николай Ходасевич проанализировал игру БАТЭ в матче с «Гомелем» (1:1) в прошедшем туре чемпионата Беларуси.

«Мы знали, что БАТЭ всегда после игр сборных тяжело проводит матчи чемпионата. Ну тяжело, потому что большая группа футболистов уезжает в национальную команду. На них выпадает большая нагрузка. Футболисты возвращаются в клуб, их приходиться приводить в нормальные физические кондиции. И вот эти матчи после сборных у БАТЭ на протяжении многих-многих лет выдаются очень сложными.

И с «Гомелем» было именно так. Пропустили и затем пытались отыграться.  Но отыграться пытались не взвинчивая темп, чтобы «Гомель» терялся, а просто катанием добиться своего результата. Конечно, могли бы добиться, если бы реализовали возможности, но приехали к финальному свистку с цифрами 1:1.

Выводов здесь глобальных мы сделать не можем, потому что БАТЭ уже терял очки, проигрывая «Городее» и проигрывая «Минску». И вот эти осечки по ходу сезона случались по обстоятельствам, которые, в общем-то, объективные. Все говорят, и это просто как подтверждение, как БАТЭ подходит на финиш, что этот год дико тяжелый. Очень тяжелый без Анатолия Анатольевича Капского. Об этом, кстати, говорил Драгун, что хотелось бы справиться. Но справляться очень тяжело, потому что мы видим это напряжение, которое вокруг клуба витает. Вот есть в Борисове какое-то то ли единение, то ли не единение. Но эмоции от клуба на публику пока что нету. И вот эти проблемы накапливаются: и вылет из еврокубков, и потери очков в чемпионате, и вот сейчас ничья с «Гомелем», которая существенно осложняет задачу в борьбе за чемпионство на финишном отрезке. При этом Алексей Бага выходит на пресс-конференцию и не говорит о том, что все закончилось, а о том, что все еще может случиться. Ну и в чем-то он был на тот момент прав.

Хочется сказать, что и «Гомель» – команда, которая сражается за выживание, вышла на «Борисов-Арену» с очень правильным настроением. Оно заключается в том, что если ты и проиграешь борисовчанам, то никто тебя за это сильно судить не будет. При этом у тебя есть достаточно классный и атакующий подбор исполнителей. Вернулся Квашук, Шрамченко, Нивалдо.  Они, конечно, не выдают на дистанции ровные матчи, но взорваться на эмоциях могут. Что они и продемонстрировали конкретно в этой встрече. Тем более, что играть против БАТЭ было достаточно просто. Равно как и против любой другой команды, которая является фаворитом. Тебе все что нужно, это классно выбегать в контратаки и просто реализовывать свои шансы. «Гомель» мог забить тоже больше, да? Я про БАТЭ сказал, что они могли отыграться, но «Гомель» тоже мог забить. То есть «Гомель» по настроению сыграл так, как хотелось бы болельщикам. Если «Гомель» продолжит так вести встречи на финише сезона, то, конечно, ни о каком вылете из элиты не может быть и речи», – сказал Ходасевич в рамках своей программы «Бремя футбола» на YouTube.

Станислав Драгун: «Будет очень болезненно упустить титул без Капского. Потому что все разговоры сводятся к одному, что БАТЭ уже не тот без Анатолича»

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Журналист и блогер Николай Ходасевич проанализировал игру БАТЭ в матче с «Гомелем» (1:1) в прошедшем туре чемпионата Беларуси.
 
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