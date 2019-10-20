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Со следующего сезона Бакай станет игроком брестского «Динамо»
21.10.2019 20:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, 32-летний полузащитник «Шахтера» Элис Бакай станет игроком брестского «Динамо».
Албанец выступает за солигорский клуб с прошлого сезона.
В чемпионате Беларуси Бакай забил 9 голов в 20 матчах и отдал 9 голевых передач.
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Как стало известно Tribuna.com, 32-летний полузащитник «Шахтера» Элис Бакай станет игроком брестского «Динамо».
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