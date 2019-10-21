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«МЮ» опустился на 14-е место в АПЛ. До зоны вылета 2 очка

22.10.2019 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Завершился 9-й тур АПЛ.

В завершающем матче туре «Шеффилд» обыграл «Арсенал» (1:0) и поднялся на 9-е место, «Манчестер Юнайтед» ранее сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1).

Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 10 очков в 9 матчах чемпионата Англии, занимает 14-е место в турнирной таблице и находится в двух очках от зоны вылета. Отставание от 1-го места составляет 15 баллов.

В следующем туре «МЮ» сыграет против «Норвича», идущего на 19-м месте.


 
 
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