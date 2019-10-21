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«МЮ» опустился на 14-е место в АПЛ. До зоны вылета 2 очка
22.10.2019 08:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Завершился 9-й тур АПЛ.
В завершающем матче туре «Шеффилд» обыграл «Арсенал» (1:0) и поднялся на 9-е место,
Команда Оле-Гуннара Сульшера набрала 10 очков в 9 матчах чемпионата Англии, занимает 14-е место в турнирной таблице и находится в двух очках от зоны вылета. Отставание от 1-го места составляет 15 баллов.
В следующем туре «МЮ» сыграет против «Норвича», идущего на 19-м месте.
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Завершился 9-й тур АПЛ.
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