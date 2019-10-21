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Дмитрий Турсунов: «Смотришь на игру Соболенко и сходишь с ума вместе с ней. С другой стороны, в этом и состоит кайф, небольшой мазохизм»

22.10.2019 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов уверен, что его подопечная обретет стабильность.

– Знаю, что так или иначе Арина обретет стабильность. А вот болельщикам, да, тяжело смотреть на 51 невынужденную ошибку с ощущением, что Арина может выиграть. С другой стороны, в этом и состоит кайф, небольшой мазохизм. Смотришь на такую игру Арины и сходишь с ума вместе с ней.

Не так много игроков в туре, которым сопереживает такое количество людей, как Арине. Другие играют хорошо, но не вызывают эмоций. Вряд ли вы следите за южноафриканцем Кевином Андерсоном с мыслью: «Кевин, как же так?! Мы же так за тебя болели». А вот Арину любят. За Марата Сафина тоже сильно болели, бились в истерике.

— Вы рассказывали, что после вылета Арины из розыгрыша Australian Open-2019 ее поддерживали Крис Эверт и Брэд Гилберт.

— А на US Open к нам подходили пообщаться Борис Беккер и Даррен Кэхилл, тренер Симоны Халеп. Арина нравится многим бывшим успешным игрокам. Тот же Гилберт, когда мы видимся, постоянно говорит про Арину. Кажется, что Арина вызывает симпатию на человеческом уровне даже больше, чем по игре. За нее держат кулачки и тоже недоумевают после промахов: «Ну зачем она так сильно била?!» – сказал Турсунов.

 
 
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