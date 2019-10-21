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Дмитрий Турсунов: «Смотришь на игру Соболенко и сходишь с ума вместе с ней. С другой стороны, в этом и состоит кайф, небольшой мазохизм»
22.10.2019 08:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов уверен, что его подопечная обретет стабильность.
– Знаю, что так или иначе Арина обретет стабильность. А вот болельщикам, да, тяжело смотреть на 51 невынужденную ошибку с ощущением, что Арина может выиграть. С другой стороны, в этом и состоит кайф, небольшой мазохизм. Смотришь на такую игру Арины и сходишь с ума вместе с ней.
Не так много игроков в туре, которым сопереживает такое количество людей, как Арине. Другие играют хорошо, но не вызывают эмоций. Вряд ли вы следите за южноафриканцем Кевином Андерсоном с мыслью: «Кевин, как же так?! Мы же так за тебя болели». А вот Арину любят. За
— Вы рассказывали, что после вылета Арины из розыгрыша Australian Open-2019 ее поддерживали Крис Эверт и Брэд Гилберт.
— А на
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Дмитрий Турсунов: «Смотришь на игру Соболенко и сходишь с ума вместе с ней. С другой стороны, в этом и состоит кайф, небольшой мазохизм»
Тренер Арины Соболенко Дмитрий Турсунов уверен, что его подопечная обретет стабильность.
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