Дарко Бодул: «Поле на базе у нас топ, а стадион «Шахтера» топовый на 95 процентов»

Источник материала: Tribuna.com

Нападающий солигорского Дарко Бодул поделился мнением об игре команды.

– Впереди еще несколько игр. Будет тяжело, однако уверен, мы способны стать чемпионами. Для меня «Шахтер» – это лучшая команда Беларуси. Как мы играем, как тренируемся.

– Да и база у клуба шикарная.

– Точно! Поле у нас там просто топ. Я такой базы в России даже не видел.

– Вот только стадион у «Шахтера» не топ, да?

– На 95 процентов он топовый. Если провести работу с оставшимися пятью процентами, тогда вообще все будет просто шикарно, – сказал Бодул.

Дарко Бодул: «Хочу доказать, что я самый лучший игрок чемпионата Беларуси. К тому же играю в лучшей команде страны»