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Дарко Бодул: «Поле на базе у нас топ, а стадион «Шахтера» топовый на 95 процентов»
22.10.2019 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Нападающий солигорского
– Впереди еще несколько игр. Будет тяжело, однако уверен, мы способны стать чемпионами. Для меня «Шахтер» – это лучшая команда Беларуси. Как мы играем, как тренируемся.
– Да и база у клуба шикарная.
– Точно! Поле у нас там просто топ. Я такой базы в России даже не видел.
– Вот только стадион у «Шахтера» не топ, да?
– На 95 процентов он топовый. Если провести работу с оставшимися пятью процентами, тогда вообще все будет просто шикарно, – сказал Бодул.
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Нападающий солигорского «Шахтера» Дарко Бодул поделился мнением об игре команды.
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