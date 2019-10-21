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Дарко Бодул: «Поле на базе у нас топ, а стадион «Шахтера» топовый на 95 процентов»

22.10.2019 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Нападающий солигорского «Шахтера» Дарко Бодул поделился мнением об игре команды.

– Впереди еще несколько игр. Будет тяжело, однако уверен, мы способны стать чемпионами. Для меня «Шахтер» – это лучшая команда Беларуси. Как мы играем, как тренируемся.

– Да и база у клуба шикарная.

– Точно! Поле у нас там просто топ. Я такой базы в России даже не видел.

– Вот только стадион у «Шахтера» не топ, да?

– На 95 процентов он топовый. Если провести работу с оставшимися пятью процентами, тогда вообще все будет просто шикарно, – сказал Бодул.

Дарко Бодул: «Хочу доказать, что я самый лучший игрок чемпионата Беларуси. К тому же играю в лучшей команде страны»

 
 
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Нападающий солигорского «Шахтера» Дарко Бодул поделился мнением об игре команды.
 
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