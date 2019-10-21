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Арина Соболенко с победы стартует на малом итоговом турнире года "Элит Трофи"
22.10.2019 12:09 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTАрина Соболенко с победы стартует на малом итоговом турнире года "Элит Трофи" в китайском Чжухае. Первая ракетка Беларуси всего за час и 19 минут обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счетом 6:3, 6:4. В группе "Роза", в которой выступает Соболенко, также сыграет бельгийка Элизе Мертенс. Победительницы четырех групп выйдут в полуфинал, соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.
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Арина Соболенко с победы стартует на малом итоговом турнире года "Элит Трофи" в китайском Чжухае. Первая ракетка Беларуси всего за час и 19 минут обыграла...
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