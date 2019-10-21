Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Арина Соболенко с победы стартует на малом итоговом турнире года "Элит Трофи" Арина Соболенко с победы стартует на малом итоговом турнире года "Элит Трофи" в китайском Чжухае. Первая ракетка Беларуси всего за час и 19 минут обыграла...

Арина Соболенко с победы стартует на малом итоговом турнире года "Элит Трофи" в китайском Чжухае. Первая ракетка Беларуси всего за час и 19 минут обыграла представительницу Греции Марию Саккари со счетом 6:3, 6:4. В группе "Роза", в которой выступает Соболенко, также сыграет бельгийка Элизе Мертенс. Победительницы четырех групп выйдут в полуфинал, соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.