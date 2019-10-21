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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обладатель "Золотого мяча" будет известен 2 декабря Обладатель "Золотого мяча - 2018" Лука Модрич в этом году подобный трофей точно не получит. Объявлен список претендентов, которые поборются за "Золотой мяч", который...

Обладатель "Золотого мяча - 2018" Лука Модрич в этом году подобный трофей точно не получит. Объявлен список претендентов, которые поборются за "Золотой мяч", который вручает авторитетное французское издание France Football. Хорватский полузащитник "Реала" в шорт-лист не попал. Конечно же, в числе номинантов Роналду, Месси и Ван Дейк. Лучший футболист мира будет объявлен 2 декабря в Париже.