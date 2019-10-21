Минское «Динамо» и БАТЭ вошли в топ-30 лучших футбольных школ по количеству воспитанников, которые стали профессиональными игроками

Источник материала: Tribuna.com

Обсерватория CIES на официальном сайте опубликовала ежегодный рейтинг лучших футбольных школ . В список попадают команды, которые воспитали наибольшее количество действующих профессиональных игроков.

Согласно данному рейтингу, в 2019 году школа минского «Динамо» делит 11-е место (51 игрок). У борисовского — 30-я позиция (33). Отметим, что также в этот список попал ФК «Минск» (27).

Лидируют в рейтинге (75), «Аякс» (72) и «Спортинг» (63).

Согласно определению , воспитанниками футбольных школ считаются игроки, которые выступают за клуб не менее трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года.