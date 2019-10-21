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Минское «Динамо» и БАТЭ вошли в топ-30 лучших футбольных школ по количеству воспитанников, которые стали профессиональными игроками
22.10.2019 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Обсерватория CIES на официальном сайте опубликовала ежегодный рейтинг лучших футбольных школ
Согласно данному рейтингу, в 2019 году школа минского «Динамо» делит 11-е место (51 игрок). У борисовского
Лидируют в рейтинге
Согласно определению
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Минское «Динамо» и БАТЭ вошли в топ-30 лучших футбольных школ по количеству воспитанников, которые стали профессиональными игроками
Обсерватория CIES на официальном сайте опубликовала ежегодный рейтинг лучших футбольных школ Европы.
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