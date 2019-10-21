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Минское «Динамо» и БАТЭ вошли в топ-30 лучших футбольных школ по количеству воспитанников, которые стали профессиональными игроками

22.10.2019 12:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Обсерватория CIES на официальном сайте опубликовала ежегодный рейтинг лучших футбольных школ Европы. В список попадают команды, которые воспитали наибольшее количество действующих профессиональных игроков.

Согласно данному рейтингу, в 2019 году школа минского «Динамо» делит 11-е место (51 игрок). У борисовского БАТЭ — 30-я позиция (33). Отметим, что также в этот список попал ФК «Минск» (27).

Лидируют в рейтинге «Партизан» (75), «Аякс» (72) и «Спортинг» (63). 

Согласно определению УЕФА, воспитанниками футбольных школ считаются игроки, которые выступают за клуб не менее трех сезонов в возрасте от 15 до 21 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Обсерватория CIES на официальном сайте опубликовала ежегодный рейтинг лучших футбольных школ Европы.
 
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