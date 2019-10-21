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«Амур» оштрафован на 4700 долларов за поведение Гулявцева. Он угрожал судье сжечь машину
22.10.2019 12:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
«Амур» наказан штрафом за поведение главного тренера Александра Гулявцева в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:5). Хабаровский клуб должен заплатить 4700 долларов.
Также лига предупредила «Амур» о недопустимости в дальнейшем подобных инцидентов как подрывающих имидж КХЛ.
В конце третьего периода хабаровчане получили 2-минутный командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение.
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