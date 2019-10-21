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Брестское «Динамо» отправится на матч против «Гомеля» на самолете

22.10.2019 12:41 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В матче 26-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» на выезде сыграет с «Гомелем». Матч состоится 26 октября в 17:00.

Брестский клуб отправится в Гомель на самолете. Расстояние между Брестом и Гомелем по автомобильным дорогам составляет 528 километров. 

Напомним, ранее брестское «Динамо» летало на матчи в Витебск и Могилев.

Belavia является титульным спонсором брестского «Динамо».

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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В матче 26-го тура чемпионата Беларуси брестское «Динамо» на выезде сыграет с «Гомелем».
 
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