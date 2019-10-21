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Турсунов о посте Соболенко в Instagram: «Ей нужно учить английский, чтобы ее слова нельзя было прочесть двояко. Особенно в сообщениях, которые она публикует в 23.45»
22.10.2019 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Дмитрий Турсунов, личный тренер Арины Соболенко, поделился мнением об эмоциональном посте своей подопечной в Instagram. Напомним, что спортсменка написала
— Что скажете про текст сообщения в Instagram, в котором Арина дала понять, что хочет продолжить работу с вами?
— Ой, и не начинайте! Так вышло на фоне новости о том, что Джейсон Стейси (тренер Арины по физподготовке. — Прим.) в Нью-Йорке был госпитализирован… А до того я говорил Арине, что ей как будто по барабану, если мы сегодня-завтра сдохнем.
Мы не понимали, что происходит с Джейсоном. Его забрала неотложка. Что будет с его здоровьем — вот что нас волновало. Арина приехала в больницу после парного матча на
Тот пост Арины был выражением накопленных эмоций с не очень хорошей орфографией. Когда увидел, подумал: «Ого! Сейчас начнется». Говорил же ей, что нужно учить английский, чтобы ее слова нельзя было прочесть двояко. Особенно в сообщениях, которые она публикует в 23.45. Может, не совсем обдуманный, но смелый поступок Арины. Я оценил. Сам бы никогда не сделал такого признания публично. Не хватило бы смелости, – сказал Турсунов.
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Турсунов о посте Соболенко в Instagram: «Ей нужно учить английский, чтобы ее слова нельзя было прочесть двояко. Особенно в сообщениях, которые она публикует в 23.45»
Дмитрий Турсунов, личный тренер Арины Соболенко, поделился мнением об эмоциональном посте своей подопечной в Instagram.
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