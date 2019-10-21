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Турсунов о посте Соболенко в Instagram: «Ей нужно учить английский, чтобы ее слова нельзя было прочесть двояко. Особенно в сообщениях, которые она публикует в 23.45»

22.10.2019 14:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Дмитрий Турсунов, личный тренер Арины Соболенко, поделился мнением об эмоциональном посте своей подопечной в Instagram. Напомним, что спортсменка написала обращение к тренеру с просьбой продолжить совместную работу.

Соболенко – Турсунову: «#####, Ди, я действительно в тебе нуждаюсь»

— Что скажете про текст сообщения в Instagram, в котором Арина дала понять, что хочет продолжить работу с вами?

— Ой, и не начинайте! Так вышло на фоне новости о том, что Джейсон Стейси (тренер Арины по физподготовке. — Прим.) в Нью-Йорке был госпитализирован… А до того я говорил Арине, что ей как будто по барабану, если мы сегодня-завтра сдохнем.

Мы не понимали, что происходит с Джейсоном. Его забрала неотложка. Что будет с его здоровьем — вот что нас волновало. Арина приехала в больницу после парного матча на US Open. Спросила: «Насколько все серьезно?» — «Не знаю. Если «отъедет», то серьезно». Она испугалась. Незадолго до этого у американской теннисистки Аманды Анисимовой умер отец, о чем она мне написала…

Тот пост Арины был выражением накопленных эмоций с не очень хорошей орфографией. Когда увидел, подумал: «Ого! Сейчас начнется». Говорил же ей, что нужно учить английский, чтобы ее слова нельзя было прочесть двояко. Особенно в сообщениях, которые она публикует в 23.45. Может, не совсем обдуманный, но смелый поступок Арины. Я оценил. Сам бы никогда не сделал такого признания публично. Не хватило бы смелости, – сказал Турсунов.

 
 
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Дмитрий Турсунов, личный тренер Арины Соболенко, поделился мнением об эмоциональном посте своей подопечной в Instagram.
 
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