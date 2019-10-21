Баскетболист «Цмокаў» Гаврилович: «Не заметил в Беларуси большого количества пьяниц»

Источник материала: Tribuna.com

Центровой «Цмокаў» Александр Гаврилович не увидел в Беларуси большого количества людей, злоупотребляющих алкоголем.

«Это есть и в России, и в Сербии. Хотя я, честно говоря, не заметил в Беларуси большого количества пьяниц. А вот от того, какой большой в ваших магазинах ассортимент алкоголя, я действительно в шоке: сотни бутылочек любых размеров!

Я сам не пью — не люблю вкус алкоголя, а потому не хожу по барам. Вместо бокала вина за ужином предпочитаю стакан воды. Я стараюсь вести здоровый образ жизни и, если и давать себе слабину, то лучше съесть бургер», – сказал Гаврилович.

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