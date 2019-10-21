Дерябин и Эллиотт внесены в список травмированных минского «Динамо»

Источник материала: Tribuna.com

Защитники минского «Динамо» Дмитрий Дерябин и Стефан Эллиотт внесены в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Дерябин предварительно будет восстанавливаться до 15 декабря, Эллиотт – до 16.

28-летний канадец провел за «зубров» 12 матчей и набрал 3 (1+2) очка. 20-летний Дерябин в 17 матчах за «Динамо» записал себе в актив 3 (0+3) балла.





Фото: Официальная группа минского «Динамо» «Вконтакте»