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Дерябин и Эллиотт внесены в список травмированных минского «Динамо»

22.10.2019 15:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитники минского «Динамо» Дмитрий Дерябин и Стефан Эллиотт внесены в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

Дерябин предварительно будет восстанавливаться до 15 декабря, Эллиотт – до 16.

28-летний канадец провел за «зубров» 12 матчей и набрал 3 (1+2) очка. 20-летний Дерябин в 17 матчах за «Динамо» записал себе в актив 3 (0+3) балла.


 

Фото: Официальная группа минского «Динамо» «Вконтакте»

 
 
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Защитники минского «Динамо» Дмитрий Дерябин и Стефан Эллиотт внесены в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.
 
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