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Денис Щербицкий: «БАТЭ сейчас переживает тяжелый момент. Анатолий Капский уже не с нами»

22.10.2019 17:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий рассказал об Анатолии Капском.

«Понятно, что БАТЭ сейчас переживает тяжелый момент. Анатолий Капский уже не с нами. Это самая большая потеря в жизни клуба. Всегда в нем видел какого-то нереального человека.

Где-то кроссовки не того цвета, скажет: «Что это за кроссовки на тебе?». Про прическу также мог высказаться. Он всегда был активным, профессионал своего дела. Не хотелось с ним спорить, хотелось просто слушать и делать то, что он говорит.

Капский сказал: «Все малый, будешь заниматься, пихай этим старикам и не бойся». Я тогда дрожал вообще, когда первый раз пришел, а там Хагуш, Кривец. Думаю: «Куда я попал?» Потом все с опытом приходит. Капский много советов жизненных давал», – сказал Щербицкий.

 
 
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Вратарь БАТЭ Денис Щербицкий рассказал об Анатолии Капском.
 
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