Футбол. 2 лига. Осиповичи — Молодечно — 1:4 (1:2)

Источник материала: Асiповiцкi край

В домашней встрече наш клуб вновь уступил. Счет игроки ФК «Молодечно» открыли уже на 2 минуте матча, а хозяева отличились лишь однажды: на 26 минуте забил Никита Коновалов.

Положение команды в турнирной таблице пока неизменно. В субботу в 27 туре осиповчане сразятся на выезде с ФК «СМИавтотранс» (Смолевичский район).



