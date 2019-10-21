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Футбол. 2 лига. Осиповичи — Молодечно — 1:4 (1:2)
22.10.2019 — Новости Спорта | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
В домашней встрече наш клуб вновь уступил. Счет игроки ФК «Молодечно» открыли уже на 2 минуте матча, а хозяева отличились лишь однажды: на 26 минуте забил Никита Коновалов.
Положение команды в турнирной таблице пока неизменно. В субботу в 27 туре осиповчане сразятся на выезде с ФК «СМИавтотранс» (Смолевичский район).
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В домашней встрече наш клуб вновь уступил. Счет игроки ФК «Молодечно» открыли уже на 2 минуте матча, а хозяева отличились лишь однажды: на 26 минуте забил Никита...
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