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Гурков стал ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ
22.10.2019 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Знаменитый белорусский боец Виталий Гурков стал ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ.
Гурков – многократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Беларуси по тайскому боксу. Вокалист панк-группы BRUTTO.
Ранее стало известно, что бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец также стал ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ.
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Знаменитый белорусский боец Виталий Гурков стал ведущим программы «Неделя спорта» на СТВ.
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