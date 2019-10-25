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Минское «Динамо» проиграло 7-й матч подряд и опустилось на последнее место в таблице КХЛ
25.10.2019 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам (1:2).Минское «Динамо» проиграло 7-й матч подряд
Таким образом, команда Крэйга Вудкрофта проиграла 7-й матч подряд. Таким образом, с 16-ю очками минчане занимают последнее место в таблице Западной конференции и последнее место в лиге.
«Зубрам» предстоит провести еще один матч домашней серии: 27 октября «Динамо» примет «Салават Юлаев».
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В матче регулярного чемпионата КХЛ минское «Динамо» проиграло рижским одноклубникам (1:2).Минское «Динамо» проиграло 7-й матч подряд Таким образом, команда Крэйга...
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