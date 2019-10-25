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Крэйг Вудкрофт: «Некоторые игроки должны подумать над своей игрой и найти способ стать лучше»

25.10.2019 22:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции после домашнего поражения от рижского «Динамо» (1:2) призвал некоторых подопечных подумать над своей игрой.

«Конечно, мы очень разочарованы. По большей части мы контролировали игру, но не смогли забрать два очка. Если честно, уже устал повторять, но нашей команде нужно научиться контролировать матчи и забирать победы. Пока этот процесс идет внутри игроков. Они должны перебороть себя и научиться это делать.

Ждем большего от некоторых хоккеистов. Они должны срочно обратить внимание на свою игру и постараться стать лучше. Если говорить конкретнее, то это хоккеисты, которые имеют большое игровое время и призваны занимать позиции лидеров. К сожалению, на данный момент они этого не показывают. Мы хотим, чтобы эти хоккеисты подумали над своей игрой, нашли способ стать лучше. Тогда у нас будут шансы, чтобы забирать победу каждый вечер», – сказал Вудкрофт.

 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт на пресс-конференции после домашнего поражения от рижского «Динамо» (1:2) призвал некоторых подопечных подумать...
 
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