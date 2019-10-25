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Нехайчик о пенальти в ворота Бреста: «Умышлено не бил соперника. Ногу поставил, он сам зацепился»
26.10.2019 21:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Полузащитник и капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик после матча с «Гомелем» (2:1) рассказал о моменте, где он сфолил на сопернике и был назначен 11-метровый удар в ворота брестчан.
– Был пенальти?
– Наверное, больше да, чем нет.
– Зацепил ногу?
– Ну умышлено не бил соперника по ноге. Ногу поставил, он сам зацепился, – сказал Нехайчик в эфире
Брест в этом сезоне делает то, что не удается БАТЭ: проигрывал «Гомелю», но в итоге победил
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Полузащитник и капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик после матча с «Гомелем» (2:1) рассказал о моменте, где он сфолил на сопернике и был назначен 11-метровый...
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