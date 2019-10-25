Нехайчик о пенальти в ворота Бреста: «Умышлено не бил соперника. Ногу поставил, он сам зацепился»

Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник и капитан брестского «Динамо» Павел Нехайчик после матча с «Гомелем» (2:1) рассказал о моменте, где он сфолил на сопернике и был назначен 11-метровый удар в ворота брестчан.

– Был пенальти?

– Наверное, больше да, чем нет.

– Зацепил ногу?

– Ну умышлено не бил соперника по ноге. Ногу поставил, он сам зацепился, – сказал Нехайчик в эфире FCDB TV .

Брест в этом сезоне делает то, что не удается БАТЭ: проигрывал «Гомелю», но в итоге победил