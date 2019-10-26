Журналист Кожахмет: «Шпилевский показал скамейке «Тобола» жест жесткого полового акта. После матча кто-то захотел разобраться с мальчишкой на месте»

Источник материала: Tribuna.com

Казахстанский журналист Айдын Кожахмет рассказал о том, что белорусский тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский во время матча с «Тоболом» (2:0) показывал неприличные жесты после гола в адрес скамейки гостей.

«Тобол» не сделал ровно ничего, чтобы победить. Так за чемпионство не играют. Костанайцы явно приехали за ничьей: отбиться, вытерпеть. И пока «Кайрат» строил свою атаку через навесы и забросы, план Жумаскалиева работал. Но стоило алматинцам опустить мяч на землю, как сразу был забит мяч. Дальше – дело техники: контратака и гол дебютанта Шушеначева.

Когда молодой форвард отличился, Шпилевский очень бурно стал праздновать гол и показал в сторону скамейки гостей очень некрасивый жест, а-ля Симеоне после первого матча с «Ювентусом». Подобное поведение не красит никого. Но особенно возмутительно это выглядит, когда адресуется это молодым приезжим тренером любимцу всего Казахстана Нурболу Жумаскалиеву – человеку, уважаемому абсолютно всеми болельщиками во всех городах страны.

Надеюсь, что в «Кайрате» найдется хотя бы один футбольный человек, который доходчиво объяснит этому мальчишке, что вести себя так нельзя. Нигде и никогда.

Ему повезло, что Нурбол Жардемович очень воспитанный и спокойный человек.

В продолжение темы. Удалось узнать все подробности конфликта тренеров «Кайрата» и «Тобола», что называется, из первых рук.

После первого гола «Кайрата» Шпилевский бурно проявил свои эмоции и показал в сторону скамейки гостей неприличный жест, обозначающий жесткий половой акт. Мол, вот что я с вами сделаю.

А после финального свистка он, как ни в чем не бывало, направился в их сторону, чтобы пожать руку коллеге. Жумаскалиев отказался это делать, сопроводив свой отказ парой ласковых. Грубо говоря послал молодого белоруса в одно место из трех букв. И попросил не подходить больше к нему. Тоже не очень ласково, конечно. Шпилевского, по всей видимости, это задело. И он тоже стал сыпать непристойными словами и блистать красноречием. Естественно, помощники Нурбола Жардемовича не могли оставаться в стороне. Кто-то захотел разобраться с мальчишкой на месте, а кто-то оказался более благоразумным и сделал все, чтобы не допустить развития. В итоге, всех разняли и успокоили.

Позже в раздевалку «Тобола» зашел ассистент Шпилевского Кирилл Кеккер и принес свои извинения. От своего лица. И подчеркнул, что его «шеф» не прав в этой ситуации. На том и разошлись. Естественно, сам Шпилевский ни перед кем не извинился.

А стоило бы. Ведь именно от этих ребят из «Тобола» зависит, будет чемпионом «Астана» или нет. Им принимать на своем поле их, а это самый тяжелый матч для столичного клуба из оставшихся четырех.

А вообще интересно. Сейчас Шпилевскому завоевать золотые медали могут помочь Нурбол Жумаскалиев и Андрей Карпович. С первым он сегодня чуть не подрался. Второго и вовсе подсидел. Пусть формально это и выглядело иначе. Хороший метод искать союзников. Видимо так в Лейпциге учили.

И еще одна деталь: в момент сегодняшнего конфликта, в самый пик накалившейся обстановки, штаб Жумаскалиева подорвался мгновенно, чтобы встать за своего лидера. А со стороны скамейки «Кайрата» никто особо не спешил. По мне так очень красноречиво», – написал Кожахмет в своем телеграме .

Алексей Шпилевский: «Тренер «Тобола» не пожал мне руку? Без комментариев» + видео