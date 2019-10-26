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Малый итоговый турнир WTA. Финал. Соболенко играет против Бертенс

27.10.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В финале малого итогового турнира WTA Арина Соболенко играет с Кики Бертенс. 

WTA Elite Trophy Zhuhai

Чжухай, Китай

22 – 27 октября 2019

Альтернативный итоговый турнир WTA

Призовой фонд – 2 419 844 доллара

Крытые корты, хард

Финал

Кики Бертенс (Голландия)  Арина Соболенко (Беларусь)
Дата проведения
27 октября, 08.00
Онлайн матча

 
 
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В финале малого итогового турнира WTA Арина Соболенко играет с Кики Бертенс.
 
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