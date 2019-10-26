|
Малый итоговый турнир WTA. Финал. Соболенко играет против Бертенс
27.10.2019 08:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В финале малого итогового турнира WTA Арина Соболенко играет с Кики Бертенс.
WTA Elite Trophy Zhuhai
Чжухай, Китай
22 – 27 октября 2019
Альтернативный итоговый турнир WTA
Призовой фонд – 2 419 844 доллара
Крытые корты, хард
Финал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В финале малого итогового турнира WTA Арина Соболенко играет с Кики Бертенс.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)