Николай Ходасевич: «Сегодня «Шахтер» уже почти не воспринимается реальным претендентом на чемпионство»

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о проблемах «Шахтера» на финишном отрезке сезона.

традиционно захандрил с наступлением осени, стал терять очки и соответственно сдавать турнирные позиции. Сегодня «горняки» уже почти не воспринимаются реальными претендентами на чемпионство. Дело не только в последних результатах, но и в некоторых важных новостях из клуба.

Первым полунамеком обозначил собственные туманные перспективы главный тренер . На тот момент это выглядело странно и показательно одновременно. У команды еще не было видимых спортивных проблем, но, возможно, не видели их только мы.

При этом важное обстоятельство здесь еще и в том, что с таким настроением амбициозный коллектив в принципе не должен заходить на решающий финишный отрезок дистанции. «Шахтер» зашел, но не единой командой, а скорее сообществом, у каждого члена которого свое представление о ближайшем межсезонье.

Очная встреча преследователей команды в Солигорске может подкинуть различные варианты сценария концовки первенства от полного угасания интриги до ее очередного возгорания. Учитывая вышеописанную ситуация в «Шахтере», есть внутреннее ощущение — пока что действующий чемпион из Борисова просто так не сдастся. Ни в ближайшее воскресенье, ни в оставшихся турах первенства», – написал Ходасевич.