ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Ходасевич: «Сегодня «Шахтер» уже почти не воспринимается реальным претендентом на чемпионство»

27.10.2019 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о проблемах «Шахтера» на финишном отрезке сезона.

«Шахтер» традиционно захандрил с наступлением осени, стал терять очки и соответственно сдавать турнирные позиции. Сегодня «горняки» уже почти не воспринимаются реальными претендентами на чемпионство. Дело не только в последних результатах, но и в некоторых важных новостях из клуба.

Первым полунамеком обозначил собственные туманные перспективы главный тренер Сергей Ташуев. На тот момент это выглядело странно и показательно одновременно. У команды еще не было видимых спортивных проблем, но, возможно, не видели их только мы.

При этом важное обстоятельство здесь еще и в том, что с таким настроением амбициозный коллектив в принципе не должен заходить на решающий финишный отрезок дистанции. «Шахтер» зашел, но не единой командой, а скорее сообществом, у каждого члена которого свое представление о ближайшем межсезонье.

Очная встреча преследователей команды Марцела Лички в Солигорске может подкинуть различные варианты сценария концовки первенства от полного угасания интриги до ее очередного возгорания. Учитывая вышеописанную ситуация в «Шахтере», есть внутреннее ощущение — пока что действующий чемпион из Борисова просто так не сдастся. Ни в ближайшее воскресенье, ни в оставшихся турах первенства», – написал Ходасевич.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о проблемах «Шахтера» на финишном отрезке сезона.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Вячеслав Глеб: «Остаюсь ли в футболе? Да. Хотелось бы вывести эту команду на более высокий уровень»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.10.2019
Чырвоны прамень
Полымя
Soligorsk News

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика