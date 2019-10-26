|
Николай Ходасевич: «Сегодня «Шахтер» уже почти не воспринимается реальным претендентом на чемпионство»
27.10.2019 08:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о проблемах «Шахтера» на финишном отрезке сезона.
Первым полунамеком обозначил собственные туманные перспективы главный тренер
При этом важное обстоятельство здесь еще и в том, что с таким настроением амбициозный коллектив в принципе не должен заходить на решающий финишный отрезок дистанции. «Шахтер» зашел, но не единой командой, а скорее сообществом, у каждого члена которого свое представление о ближайшем межсезонье.
Очная встреча преследователей команды
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Николай Ходасевич: «Сегодня «Шахтер» уже почти не воспринимается реальным претендентом на чемпионство»
Известный журналист Николай Ходасевич поделился мнением о проблемах «Шахтера» на финишном отрезке сезона.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)