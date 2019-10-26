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Евро-2020 (U-17). Отборочный раунд. Беларусь принимает Сербию

27.10.2019 08:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В Минске и Жодино проходит отборочный раунд чемпионата Европы среди юношей до 17 лет. Сегодня сборная Беларуси сыграет против команды Сербии.

Евро-2020 (U-17)

1 этап

Группа 6

Беларусь (U-17) – Сербия (U-17)

27 октября, 15:00. Минск. Стадион «Трактор»

Венгрия (U-17) – Латвия (U-17)

27 октября, 12:00. Жодино. Стадион «Торпедо»

Турнирное положение: Латвия — 3 очка (1 игра), Беларусь — 1 (1), Венгрия — 1 (1), Сербия — 0 (1)

Путевки в элитный раунд квалификации получат по 2 лучшие сборные из каждой отборочной группы, а также 4 сильнейшие из команд, занявших в группах третьи места, которые определяются по результатам их матчей с двумя лидерами квартета, плюс сборные Испании и Англии как лидеры рейтинга УЕФА.

Матчи смотреть можно на сайте АБФФ.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске и Жодино проходит отборочный раунд чемпионата Европы среди юношей до 17 лет.
 
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