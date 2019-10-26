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Дмитрий Никуленков: «Какой язык родной? Русский. Мне стыдно, но белорусский знаю на уровне «хлопчык, дзякуй, да пабачэння»
27.10.2019 15:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Ганболист СКА Дмитрий Никуленков рассказал, что поучаствовал в переписи населения.
- В переписи населения участвуешь?
– Уже переписался. Какой язык назвал родным? Русский. Мне стыдно, но белорусский знаю на уровне «хлопчык, дзякуй, да пабачэння». Просто я по национальности русский, как и мои родители. Их в Беларусь перевез дедушка, служивший в КГБ. Да, вот такой я непростой парень!
В современной Беларуси мне комфортно. Не могу представить, чтобы остался жить за границей. Я много где побывал и пожил. В той же Польше играл четыре года, за «Виве» из Кельце. И с уверенностью говорю: зарубежье – не мое, слишком там все наигранно. Жить могу только дома, где семья, родные, друзья. Где мне все понятно. Моя жена Наташа тоже такого мнения», – сказал Никуленков.
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Дмитрий Никуленков: «Какой язык родной? Русский. Мне стыдно, но белорусский знаю на уровне «хлопчык, дзякуй, да пабачэння»
Ганболист СКА Дмитрий Никуленков рассказал, что поучаствовал в переписи населения.
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