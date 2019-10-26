Дмитрий Никуленков: «Какой язык родной? Русский. Мне стыдно, но белорусский знаю на уровне «хлопчык, дзякуй, да пабачэння»

Источник материала: Tribuna.com

Ганболист СКА Дмитрий Никуленков рассказал, что поучаствовал в переписи населения.

- В переписи населения участвуешь?

– Уже переписался. Какой язык назвал родным? Русский. Мне стыдно, но белорусский знаю на уровне «хлопчык, дзякуй, да пабачэння». Просто я по национальности русский, как и мои родители. Их в Беларусь перевез дедушка, служивший в КГБ. Да, вот такой я непростой парень!

В современной Беларуси мне комфортно. Не могу представить, чтобы остался жить за границей. Я много где побывал и пожил. В той же Польше играл четыре года, за «Виве» из Кельце. И с уверенностью говорю: зарубежье – не мое, слишком там все наигранно. Жить могу только дома, где семья, родные, друзья. Где мне все понятно. Моя жена Наташа тоже такого мнения», – сказал Никуленков.