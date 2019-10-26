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Иван Головатый: «Идите вон к Ташуеву. Он вам все комментарии, какие хотите, даст»
27.10.2019 20:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый во время матча против БАТЭ отказался комментировать ситуацию в клубе.
– Идите вон к Ташуеву. Он вам все комментарии, какие хотите, даст, – сказал Головатый.
Председатель «Шахтера» Вадим Шумак также отказался от общения.
– Все после сезона. Сейчас игры идут, – сказал Шумак.
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Генеральный директор «Беларуськалия» Иван Головатый во время матча против БАТЭ отказался комментировать ситуацию в клубе.
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